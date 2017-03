Afgehamerd: gigantisch bedrag voor Porsche 911 GT1 Straßenversion

Veel exclusiever wordt het niet dan deze Porsche 911 GT1 Straßenversion. In de tweede helft van de jaren 90 leverde Porsche de verplichte 20 stuks en een van die auto’s ging afgelopen weekend onder de hamer voor een gigantisch bedrag bij veilinghuis Gooding & Company.

5,7 miljoen

De waarde van de Porsche 911 GT1 Straßenversion is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Die stijging wordt ook eigenlijk het best verteld door dit exemplaar van de bijzondere auto. Het is een van de latere straatversies van de 911 GT1. Hij werd nieuw geleverd in München aan een verzamelaar die er tot en met 2003 net iets meer dan 4400 kilometer mee reed. Overigens nooit in een race of competitie. In 2003 vertrok de auto naar Florida, waar hij vervolgens nog een keer van eigenaar wisselde in 2009. Drie jaar later kwam hij weer terug naar Duitsland. In 2012 won zijn nieuwe eigenaar uit het Duitse Karlsruhe de veiling na een bod van 1,2 miljoen dollar. Vervolgens werd de auto weer verkocht aan een verzamelaar en die heeft hem nu weer geveild – toevallig weer in Florida. In vijf jaar tijd is de waar de alleen bijna vijf keer over de kop gegaan. Begonnen de biedingen nog bij drie miljoen dollar, de veiling eindigde bij 5,1 miljoen dollar. Na de veilingkosten brengt dat het totaal op 5,7 miljoen dollar, zo’n 5,35 miljoen euro. Een nieuw record voor de bijzondere 911.

Weinig kilometers

In de bijna twintig jaar tijd dat de auto bestaat werd er slechts 7900 kilometer op de teller gezet. Aangezien de teller in 2003 al op 4400 stond, betekent het dat de auto vooral stil heeft gestaan de afgelopen jaren. Ondanks het lage kilometrage, is de auto wel perfect bijgehouden. Alle originele boekjes zitten erbij en zelfs de brochure van de auto uit 1998 is aanwezig. Nu rest alleen de vraag: is het prijsplafond bereikt of wordt de bijzondere straatversie van de Porsche 911 GT1 nóg duurder in de toekomst?