Autovisie Vlog: afscheid duurtester Jaguar XE

De Jaguar XE moet de Britten weer op de kaart zetten in het populaire D-segment. We reden alle versies, met de handgeschakelde versnellingsbak en de automaat. Benzine en diesel, ze kwamen allemaal voorbij. Een half jaar lang reden we de XE ook als duurtester in Onze Garage. In dit Autovisie Vlog nemen we afscheid van die auto en deelt Dries van den Elzen al zijn bevindingen.