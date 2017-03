Alpina B3/B4 S doet er nog een schepje bovenop

Bestel de Alpina B3/B4 S in het grijs, zonder striping en typeaanduiding en je hebt een ultieme ‘sleeper’. Een doodgewone BMW 3 Serie waarachter alleen de liefhebbers M3/M4-prestaties zullen zoeken.

De S in de modelnaam is 30 pk en 60 Nm waard, want na de toevoeging van de letter produceren de Alpina B3 en B4 opeens 440 pk en 660 Nm (de ‘gewone’ B3 en B4 kwamen tot 410 pk en 600 Nm). Ze halen die kracht uit een 3,0 liter zes-in-lijn met twee turbo’s, die in de basis uit de BMW 335i komt. De BMW M3 en M4 komen tot 431 pk en 550 Nm.

“De topsnelheid van de achterwielaangedreven varianten is 306 km/h”

De B4 S zit in 4,2 seconden op 100 km/h, de B3 S is 0,1 seconde minder snel. Wie de eerstgenoemde echter met xDrive-vierwielaandrijving bestelt, ziet de naald van de snelheidsmeter al na 3,9 seconden langs de 100 km/h schieten. De topsnelheid van de achterwielaangedreven varianten is 306 km/h, die van de xDrive-versies 303 km/h. Ter vergelijking: de BMW M3 doet de sprint in 4,1 seconden en heeft een afgeregelde top van 250 km/h.

BMW heeft nog nooit een BMW M3 Touring verkocht, dus zijn geïnteresseerden in zo’n model aangewezen op Alpina. De B3/B4 S wordt aangeboden als sedan, station, coupé en cabriolet. In Duitsland zijn de Alpina B3 S en B4 S er vanaf 61.261 euro en 63.277 euro. Bij ons is er geen officiële prijs, maar reken op een bedrag dat over de ton heen gaat.