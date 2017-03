Alpina B5 Biturbo altijd eerder dan BMW M5

Die hadden we nog gemist op de Autosalon van Genève, de Alpina B5 Biturbo. Zoals altijd is hij de BMW M5 voor en mag hij even in de spotlights staan met zijn vermogen van 608 pk.

Want zoals ook altijd gaat de M5 daar binnen niet al te lange tijd weer overheen. Voor nu is de Alpina echter ‘top of the bill’ als het op de nieuwe 5 Serie aankomt. De B5 Biturbo wordt aangedreven door een 4,4 liter twinturbo V8 met 608 pk en 800 Nm, heeft standaard vierwielaandrijving en gaat in 3,5 seconden van stilstand naar 100 km/h (3,6 seconden voor de Touring). Pas bij 330 km/h geeft hij zijn knokpartij met de luchtweerstand op.

LEES OOK: ONDER DE HAMER – ALPINA B12 5.0 COUPÉ

Ter vergelijking, de vorige B5 Biturbo (met 600 pk) deed 0,7 seconden langer over de sprint naar 100 km/h (4,2 seconden) en de M5 van dezelfde generatie moest daar weer 0,2 seconden op toeleggen (4,4 seconden). Het grote verschil tussen de B5 Biturbo en de M5 is altijd het karakter geweest. De Alpina is meer een comfortabele cruiser, met een zijdezachte achttraps automaat van ZF en een rijk aangekleed interieur.