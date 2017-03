Alpine A110 vanaf tweede helft 2018 weer leverbaar

Het is een van de hoogtepunten van de Autosalon van Genève, de Alpine A110. De productieversie staat er in het wit en felblauw, maar toch duurt het nog tot het einde van het jaar voordat de productie echt op gang komt. Wil je er een bestellen, moet je echter nog veel langer wachten…

1955

In het laatste kwartaal begint Alpine met de productie van de eerste 1955 stuks. Dat zullen allemaal Première Éditions zijn, die in de eerste vijf dagen dat de orderboeken geopend waren al uitverkocht waren. Op de show in Genève geeft de grote baas van Alpine, Nederlander Michael van der Zande, aan dat het merk tot ongeveer halverwege 2018 bezig zal zijn die exemplaren te bouwen. Daarna zullen de ongelimiteerde edities van de band gaan rollen in de fabriek in Dieppe.

Frankrijk

Het overgrote deel van de eerste Alpines A110 gaat naar Frankrijk. Aantallen worden niet genoemd, maar wij rekenen op fors meer dan de helft van de 1955 stuks. In Frankrijk kost de auto 58.500 euro. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar aangezien er bij ons nog BPM bovenop komt, moet je hier eerder rekenen op 70.000 tot 75.000 euro.

Viercilinder

De Alpine A110 is het antwoord van Frankrijk op de Porsche 718 Cayman. Net als de Porsche krijgt hij een viercilinder middenmotor. Die 1,8 liter is nieuw ontwikkeld door Renault-Nissan en produceert 252 pk en 320 Nm. Dat klinkt misschien niet als enorm veel, maar daar moet bij gezegd worden dat de Alpine slechts 1080 kilogram weegt. Een sprintje van nul naar honderd doet hij dan ook in 4,5 tellen. Zoals je mag verwachten met een middenmotor is hij achter wat zwaarder dan voor. De gewichtsverdeling is 44:56, volgens Alpine ideaal voor deze auto.

