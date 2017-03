Aston Martin AMR: munitie tegen BMW M en Audi Sport

Geen echt nieuw model van Aston Martin, maar het Britse luxemerk heeft wel een andere noviteit meegenomen naar de Autosalon van Genève: Aston Martin AMR.

Aston Martin AMR

Een merk met zo’n rijk raceverleden als Aston Martin, dat even graag leunt op z’n autosportprestaties uit bijvoorbeeld de jaren vijftig als die van de laatste twintig jaar, doet daar graag iets mee richting consumenten. Daarom zijn er vanaf nu de zogeheten AMR-modellen (naar Aston Martin Racing), voorzien van extra sportiviteit in uitrusting en aankleding.

In Genève debuteren zo de Aston Martin Vantage AMR Pro, die in vele opzichten dichtbij de GT4-raceversie staat: getuige de tot dik 500 pk gekietelde zesliter V12, het aerodynamisch pakket en de Stirling Green-kleur met Lime Green-accenten. De auto is in principe zelfs alleen geschikt voor circuitgebruik.

De eveneens geïntroduceerde Aston Martin Rapide AMR oogt wat dat betreft ietsje tammer, maar beschikt wel over kuipstoelen en een netjes weggewerkte rolkooi. Op termijn zal elk productiemodel van Aston Martin als AMR uitgevoerd kunnen worden, aldus het Britse merk.

Aston Martin Valkyrie

Tevens maakte Aston Martin de naam bekend van het hypercar die in samenwerking met het Formule 1-team Red Bull Racing wordt ontwikkeld. Deze geweldenaar zal namelijk de naam Aston Martin Valkyrie dragen. Er zijn inmiddels diverse partners bekendgemaakt voor de ontwikkeling van de auto, waarvan slechts 99 exemplaren voor de weg en 24 voor het circuit worden gemaakt.