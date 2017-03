Audi e-tron laat zich in Shanghai zien

Audi’s allereerste volledig elektrische productiemodel is bijna klaar. De fabrikant toont op de autoshow in Shanghai een laatste conceptversie, voordat komend jaar de productie-uitvoering zijn opwachting maakt. De auto, die de naam e-tron draagt, is de eerste uit een reeks volledig elektrisch aangedreven Audi-modellen.

Volgens Dr. Dietmar Voggenreiter, boardmember voor Sales en Marketing binnen Audi, is 2018 het jaar van de elektrische auto. Toch, momenteel is slechts 0,8% van alle in Europa verkochte personenauto’s een elektro-auto. Echter, in 2018 vindt een doorbraak plaats op verschillende fronten, stelt Voggenreiter. “In het verleden hebben we altijd gekeken naar wat het juiste moment is om een elektrische Audi uit te brengen. Wij zagen een actieradius van minder dan 400 km niet zitten. Daarnaast was er geen infrastructuur om je auto onderweg te laden. Maar we zien nu dat beide zaken veranderen. De accutechniek laat een grotere actieradius toe en er ontstaat een goede structuur met laadpunten. In 2017 tot 2020 zie je een versnelling van die ontwikkelingen. De opmars van de elektrische auto begint nu.”

Vroege vogel

Voor Audi is het de reden om de e-tron pas volgend jaar te lanceren. “U heeft gelijk, dit jaar is te vroeg om een elektrische auto te introduceren. Het verkooppotentieel is gering. Als je een vroege vogel wilt zijn, is dat oké. Dan kun je een elektro-auto uitbrengen. Maar als je volume wilt draaien is het te vroeg. Maar volgend jaar is dat anders”, meldt Voggenreiter. “Dan is er een acceptabele laadstructuur en een batterijtechniek met grote reikwijdte. Ik denk dat de timing nu goed is.”

SUV

De eerste e-tron wordt een SUV. Waarom? “De markt vraagt om SUV’s, vandaar. Het is een groeiend modelconcept, waar wereldwijd vraag naar is. Bijvoorbeeld een stationwagon is alleen populair in Europa. Bovendien kun je de batterij eenvoudig in een Q-model (een SUV, red.) integreren. Op de autoshow in Shanghai laat ik u een heel mooi conceptmodel zien, dat productieklaar is en komend jaar het startsein voor ons offensief elektro-auto’s vormt.” Audi zal de komende twee jaar drie volledig elektrische modellen in het programma opnemen. Daarnaast zal de fabrikant bestaande modellen elektrificeren.