Autospot: Jaguar XKR-S in zijn bekende felblauwe kleur

Als absoluut topmodel van de XK bracht Jaguar in 2012 de XKR-S uit. De sportcoupé beschikte over een aangepast onderstel, een gewijzigde aerodynamica en een opgevoerde motor. Het zou bij alleen een coupé blijven, liet Jaguar weten. Uiteindelijk is er eveneens in een gelimiteerde oplage een Convertible gebouwd. In het Belgische Knokke liep Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen een knalblauwe coupé tegen het lijf. Hij vertelt je wat de auto zo uniek maakt.

