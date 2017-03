Autospot: Porsche 911 GT3 RS

Porsche dacht rond de 2000 stuks van de 911 GT3 RS te kunnen verkopen, maar binnen een mum van tijd was dat aantal al bereikt. Porsche liet de productielijn op volle toeren draaien, stelde het productie-einde uit en verhoogde de capaciteit. Uiteindelijk zijn er zo’n 7400 stuks vervaardigd. Sjoerd van Bilsen kwam er een tegen en legt je de bijzonderheden van Porsches krachtigste 911 uit.

Van die 7400 stuks staan er exact 75 in Nederland geregistreerd, zo geeft de RDW op. Maar er zijn er meer geleverd. Een aantal Nederlandse kopers heeft de auto in het buitenland geregistreerd of heeft de auto zonder kenteken in een garage gezet. Van de Porsches 911 GT3 RS die wel op Nederlands kenteken staat is bijna een derde in een grijze kleur afgeleverd. Bijna een kwart heeft een witte carrosseriekleur. Precies 17 exemplaren hebben precies dezelfde kleur als de hier gespotte Porsche 911 GT3 RS. Zes exemplaren kleuren paars. De Top 4 wordt gevormd door de standaardkleuren die Porsche aanbood. Via Porsche Exclusive konden nog specifieke tinten worden besteld. Zodoende zijn er zes blauwe, twee groene en één zwarte.

De prijs van de 911 GT3 RS varieerde in Nederland van 263.312 euro tot 300.892 euro. Slechts één Nederlandse 911 GT3 RS heeft een verkoopprijs van meer dan 300.000 euro. De vraag is echter wat er daadwerkelijk voor de auto betaald is. De Luxemburgse koper van de sportwagen in bijgaand filmpje betaalde maar liefst 30.000 euro boven de nieuwprijs voor zijn sportcoupé. Hij dacht dat de productie strikt gelimiteerd was, iets dat Porsche zelf nooit heeft aangegeven. Niet alleen de Porsche-dealers hebben met de 911 GT3 RS goede zaken gedaan, ook de Nederlandse Staat. De 75 kopers van de sportwagen hebben tezamen 3,144 miljoen euro aan BPM afgedragen. Dan hebben we het nog niet over de BTW die richting de 3,3 miljoen euro gaat. Ofwel, de 75 auto’s dichten de staatsschuld met 6,4 miljoen euro…