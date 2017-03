Brute Audi’s in Genève: RS 5 Coupé en Q8 sport concept

Audi heeft tijdens de Autosalon van Genève het doek van twee nieuwe auto’s gehaald. De nieuwe RS 5 Coupé en de Q8 sport concept. Eén opvallende overeenkomst: ze kijken allebei nors.

Audi

Los van het strakkere lijnen en het wat grimmige front (volgens Audi kregen de ontwerpers voor deze RS 5 inspiratie van het IMSA-raceverleden van de Audi 90 quattro) vinden we het grootste nieuws bij de RS 5 Coupé onder de kap. Daar ligt namelijk voor het eerst een geblazen motor: de bekende 2.9-liter biturbo-V6 met 450 pk en 600 Nm.

De sprint van 0-100 km/h gaat daardoor (met dank aan vierwielaandrijving, uiteraard) in 3,9 seconden, de top ligt het met zogeheten Dynamic Package op 280 km/h. De nieuwe motorisering is daarnaast goed voor 17 procent minder verbruik dan de V8 in de vorige RS 5. Vanaf juni staat de auto in de Nederlandse showrooms.

Studiemodel

Omdat een Audi Q7 voor sommige mensen kennelijk niet groot genoeg kan zijn, heeft het Duitse merk deze Q8 gemaakt. Hoewel, eigenlijk kenden we ‘m al van begin 2017. Het gaat nu nog steeds om een studiemodel, maar dan wel een voorzien van een 3.0 TFSI zescilinder met elektrisch aangedreven compressor. Het resultaat: 476 pk en 700 Nm, een sprint van 0-100 km/h in slechts 4,7 seconden en een actieradius van 1.200 kilometer.

Verder geeft de Q8 sport concept een nieuwe mogelijke designrichting aan. Eerder dit jaar zagen we de Q8 concept al op de Detroit Motor Show. Deze versie heeft bredere wielkasten en meer sportieve accenten, waaronder een diffuser van aluminium. Die elementen dragen eigenlijk alleen maar bij aan het agressieve, bozige uiterlijk van de auto – maar wij vinden het wel wat!