Kom op, Bugatti Chiron! Je bent op de helft

Bugatti is er blij mee dat er ‘reeds’ tweehonderdvijftig Chirons zijn verkocht en dat er nog tweehonderdvijftig te gaan zijn. Laten we hopen voor het merk dat er geen tientallen special editions nodig zijn om de laatste klanten over de streep te trekken.

Want zo ging het bij de Veyron. Die raakte Bugatti aan de straatstenen niet kwijt, dus volgde de ene na de andere special uitvoering. Een kleine bloemlezing: er waren de Pur Sang, Fbg Par Hermes, Sang Noir, Centenaire, Nocturne, L’or Blanc, Venet, La Finale, een aantal Legend Editions en nog veel meer.

Hoe dan ook, Bugatti schrijft in zijn persbericht dat de Chiron-productie strikt gelimiteerd blijft op vijfhonderd auto’s. Van de tweehonderdvijftig reeds verkochte Chirons vond 37 procent een thuis in Europa (93 exemplaren) en ging 30 procent naar Noord-Amerika (75 exemplaren) en 26 procent naar het Midden-Oosten (65 exemplaren).

In de komende dagen worden de eerste Chirons aan kopers afgeleverd. Op de Autosalon van Genève laat Bugatti een van de klantenauto’s zien, een Blue Royal-blauwe, in naakt koolstofvezel uitgevoerde Chiron. Er zijn in totaal acht koolstofvezelkleuren beschikbaar voor de Bugatti: zwart, grijs, blauw, groen, bruin, rood, turquoise en dus Blue Royal.