Bugatti Niniette 66: Een ‘matching’ jacht voor bij je Chiron

Zelfs van een grote afstand – als hij bijvoorbeeld een haven binnenloopt – moet deze Niniette 66 als Bugatti te herkennen zijn, vindt ontwerper Etienne Salomé. Iets wat zeker gaat lukken, want die typische, ‘love it or hate it’ Bugatti-boog is wel heel prominent.

Maar in tegenstelling tot bij de Chiron domineert de boog bij de Niniette alleen het exterieur en niet ook het interieur. Binnenin de cabine is het Bugatti-hoefijzer echter wel duidelijk aanwezig. Dat domineert de ‘muur’ achter de loungebank.

De Niniette is een coproductie van jachtbouwer Palmer Johnson en Bugatti. Hij is tot de nok toe gevuld met koolstofvezel, leer en hout en uiteraard uitgerust met zaken als een open haard, een bubbelbad en een champagnebar.

Voor de aandrijving zorgen twee V8-motoren van MAN, die de Niniette een topsnelheid geven van 44 knopen (81,5 km/h). De 1500 pk sterke Bugatti Chiron is elektronisch afgeregeld op 420 km/h.