Chevrolet Camaro Track Concept gaat het in Europa proberen

Weinig relevant voor Europa, maar Chevrolet heeft besloten om een speciale Camaro mee te nemen naar de Autosalon van Genève. De Track Concept is… de naam zegt het al… voor op het circuit.

De Track Concept is in ieder geval erg groen en heeft fikse Brembo-pannenkoeken achter zijn zwarte 20 inch lichtmetalen wielen. Daarbij lijkt Chevrolet ook wat aerodynamische aanpassingen te hebben gedaan.

LEES OOK: 660 PK VOOR CHEVROLET CAMARO ZL1

Of de Camaro Track Concept ook lichter is geworden en wat er onder de motorkap huist, is nog niet bekend. Een achtcilinder is natuurlijk mooi, maar op de Europese markt zo goed als commerciële zelfmoord.