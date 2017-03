Circuit Park Zandvoort krijgt nieuwe werkvloer

Geen racewagens, maar trucks, graafmachines en walsen zijn deze week te zien op Circuit Park Zandvoort. Voor het eerst in vijftien jaar tijd wordt het circuit voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

Het klinkt misschien niet spectaculair, walsen die door de Tarzanbocht denderen, maar het betekent wel dat het circuit binnenkort weer klaar is voor heel veel autosportevenementen. In totaal wordt dit jaar – in drie fases – 14.500 ton asfalt gestort op het 4,3 kilometer lange circuit, de paddock en in de pitstraat.

Circuit Park Zandvoort

Essentieel onderhoud

Eigenaar Bernhard van Oranje ziet het leggen van een nieuwe asfaltlaag als een visitekaartje van het circuit. “We willen de bezoekers onder de best mogelijke omstandigheden faciliteren en asfalt is een essentieel onderdeel daarin. We vonden het belangrijk om de baan weer in optimale conditie te hebben om klaar te zijn voor race-evenementen als de Jumbo Familie Racedagen met zijn F1-demonstraties, ADAC GT Masters, DTM en de Historic Grand Prix.”

Foto: Chris Schotanus Foto: Chris Schotanus

Oktober

De eerste fase is nu in volle gang. Het circuit en de pitstraat worden nu onder handen genomen. In oktober is de Paddock 2 aan de beurt.

Foto’s: Chris Schotanus