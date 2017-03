Nu ook dakloos en elektrisch: Bentley EXP 12 Speed 6e concept

‘Hee, die ken ik nog’, zul je wellicht denken bij het zien van de Bentley EXP 12 Speed 6e concept. Toch is het verhaal van deze primeur vanuit Genève net even anders.

Bentley EXP 12 Speed 6e concept

Twee jaar terug maakten we – eveneens in Genève – al kennis met de Bentley EXP 12 Speed 6 concept. Maar juist de e erachteraan maakt in dit geval al het verschil. De auto is namelijk volledig elektrisch, al onthoudt het Britse merk te melden met wat voor een aandrijflijn we precies te maken hebben. Daarnaast heeft Bentley op stijlvolle wijze een cabriolet gemaakt van dit studiemodel.

Productie

Volgens CEO Wolfgang Dürheimer is dit echter niet zomaar een vingeroefening, maar een showcase van hoe elektrisch rijden voor de kwaliteitsnormen van Bentley mogelijk is – met zeer aansprekend design en dito luxueuze afwerking. Tegenover Autovisie geeft hij bovendien nadrukkelijk aan dat het merk minimaal één elektro-auto op de markt zal brengen in de nabije toekomst. Of dat deze Bentley EXP 12 Speed 6e concept wordt, hangt volgens Dürheimer af van de reacties. Het model zou in elk geval zo in productie genomen kunnen worden, zowel als coupé als ook als cabriolet.