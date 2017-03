Detroit Electric SP:01 in productie na Chinese deal

Eindelijk gaat de Detroit Electric SP:01 in productie. Het Amerikaanse bedrijf is een joint venture aangegaan met de Chinese Far East Smarter Energy Group voor 1,8 miljard dollar. Van dat geld wordt zo’n 370 miljoen de komende vier jaar geïnvesteerd in de Europese tak van Detroit Electric.

Lotus

Net als Tesla’s eerste elektrische auto, de Roadster, is de Detroit Electric SP:01 in feite een elektrische Lotus Elise. De auto zal dan ook gebouwd worden in het Britse Leamington Spa. In eerste instantie komen er 220 mensen te werken in de Europese fabriek, waarvan er zich 120 zullen bezighouden met technische ontwikkelingen en 100 met de productie van de auto. In de jaren erna moeten er nog eens 400 banen bij komen, want in 2020 moet de fabriek al fors uit gaan breiden.

SP:01

Vorig jaar had de Detroit Electric SP:01 al in productie moeten gaan, maar dat wordt nu uiteindelijk het einde van dit jaar. Financiële zekerheid was belangrijker dan een vlotte productiestart voor de Amerikanen. Het bedrijf begint weliswaar met een sportwagen, volgend jaar moet er al een SUV bij komen. Dat model moet vooral voor het volume gaan zorgen. Detroit Electric hoopt dan ook in 2020 al zo’n 100.000 auto’s per jaar te verkopen. Een ambitieuze doelstelling, zeker gezien het feit dat er nu veel meer fabrikanten bezig zijn met een elektrische SUV. Toch is het niet onhaalbaar, aangezien de nieuwe Chinese investeerders ook willen zorgen voor een snelle toetreding op de Chinese markt.