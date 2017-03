Donald Trump draait verbruiksregels Obama terug

Ah gossie, die arme Amerikaanse autofabrikanten toch! Die kregen van president Obama strenge verbruikseisen “door de strot geduwd”, aldus een woordvoerder van president Trump. Dus worden die milieuregels teruggedraaid.



Althans, Donald Trump laat de Environmental Protection Agency (EPA) onderzoeken of de verbruikseisen ‘realistischer’ gemaakt kunnen worden. “De huidige standaarden kosten de autofabrikanten en het Amerikaanse volk veel geld”, aldus Scott Pruitt. De door Trump benoemde directeur van de EPA zei eerder deze maand dat hij niet gelooft dat CO2-uitstoot bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Voor de duidelijkheid: Pruitt staat aan het hoofd van de organisatie die verantwoordelijk is voor de bescherming van het milieu.

“Pruitt zei niet te geloven dat CO2-uitstoot bijdraagt aan de opwarming van de aarde”

“We gaan samenwerken met onze collega’s van de Department of Transport om eens een frisse blik te werken op de verbruikseisen”, aldus Pruitt. “We gaan kijken of ze realistisch zijn, goed voor consumenten en goed voor het milieu.” En om dat even te vertalen uit de Orwelliaanse Newspeak van de Republikeinse politicus: De EPA gaat kijken of het de strenge verbruikseisen voor auto’s – die de Obama-regering in 2012 introduceerde – kan terugdraaien.

LEES OOK: ONDER DE HAMER – CADILLAC TRUMP GOLDEN SERIES

Auto’s en lichte trucks (lees: SUV’s en pickups) die gebouwd zijn na 2011 moeten gemiddeld een verbruik van niet meer dan 35,5 mpg halen, wat gelijk staat aan 1 liter brandstof per 15,1 kilometer. In 2009 was dat nog 25 mpg (1 op 10,6) en in 2025 moet dat 54,5 mpg (1 op 23,2) worden. Deze zogenoemde Corporate Average Fuel Economy-standaarden (CAFE) wil Trump dus van tafel hebben, ook al schreef de EPA eind 2016 nog dat de Amerikaanse autofabrikanten prima op weg zijn om het 2025-doel te halen.