Dossier: Italiaanse charme voor 10.000 euro

Italiaanse auto’s hebben een slecht imago, maar zijn kwalitatief vaak stukken beter dan wordt gedacht. Wat bijvoorbeeld te denken van deze vijfdeurs hatchbacks?

Alfa Romeo Giulietta (2010 – heden)

De Alfa heeft van dit Italiaanse trio de meest sportieve uitstraling. Hoewel de Giulietta al jarenlang meedraait en het model slechts op details is aangepast, verveelt zijn uiterlijk nog altijd niet. Technisch bestaan er de nodige overeenkomsten met de twee andere modellen op deze pagina’s, maar qua rijdynamiek komen de Fiat en de Lancia niet bij deze Alfa in de buurt. Gebruikte Giulietta’s vind je intussen zowel bij Alfa-specialisten als dealers en handelaren. Via www.gaspedaal.nl lopen we bij de Fiat-dealer in Hengelo tegen een fraai donkerblauw exemplaar uit 2010 aan. De auto heeft een 120 pk sterke, 1.4-liter benzinemotor onder de kap, die inmiddels 131.000 kilometer heeft gelopen. Met een verkoopprijs van € 9.950 valt hij precies binnen ons budget.

Oordeel van de Wegenwacht

Bij de Giulietta zijn een handvol specifieke euvels bekend. De automaat weigert soms te schakelen. De auto wil niet meer starten totdat die storing is verholpen. De 170 pk sterke benzineversie kan inwendig lekken, waardoor de nokkenasverstelling niet meer werkt. Een diesel die slecht loopt, heeft waarschijnlijk te weinig olie. Het kan ook zijn dat de service-interval bij de laatste beurt niet is gecorrigeerd. Bij de garage kunnen ze dat eenvoudig verhelpen.

Fiat Bravo (2007 – 2015)

De Bravo is een zwaar ondergewaardeerde auto. Mensen die op zoek zijn naar een vijfdeurs gezinswagen hebben er vaak geen weet van, waardoor de occasionprijzen gemiddeld wat lager uitvallen. Dat is goed nieuws voor wie nét even verder kijkt dan de obligate modellen. Op de weg is de Bravo stil en comfortabel en er zitten erg fijne voorstoelen in. Achterin is de Bravo wat krap, maar hij heeft wel 400 liter bagageruimte. Even spitten op www.gaspedaal.nl levert volop mooie exemplaren op. Wat te denken van de zwarte Bravo 1.4 Sport (2011, 88.000 km) die we bij een autobedrijf in Raalte aantreffen? En dat voor nog geen 10 mille.

Oordeel van de Wegenwacht

Als je met een Bravo hard tegen de stoeprand rijdt, wordt uit veiligheidsoogpunt de brandstoftoevoer onderbroken. De motor wil dan niet meer starten. Het probleem is zo verholpen wanneer je een verdekt opgestelde schakelaar indrukt. Een losse massakabel kan allerhande gevolgen hebben, maar de Wegenwacht zet het onderdeel eenvoudig weer vast. Dat geldt ook voor een losgetrilde stekker bij het contactslot. Bij dieseluitvoeringen blijft de smoorklep wel eens vastzitten, waardoor de motor niet aanslaat. De Wegenwacht kent een noodgreep, maar er moet alsnog een nieuwe klep in.

Lancia Delta (2008 – 2015)

De Bravo ondergewaardeerd? Wat denk je dan wel niet van de Lancia Delta? Te weinig mensen beseffen dat dit een kwalitatief erg goede en bijzonder fijne auto is. Daarbij heeft de Lancia een streepje voor op de Fiat, want in tegenstelling tot de Bravo is de Delta juist bijzonder ruim achterin. Dat komt vanwege een langere bodemplaat. Voeg daarbij de bijzondere vormgeving en de flair van het merk Lancia en je hebt een echte ‘insiderstip’ te pakken. Bij een autobedrijf in Maassluis staat een keurige blauwe 120 pk sterke ‘Oro’-uitvoering (2009, 100.000 km) voor € 9.850,-.

Oordeel van de Wegenwacht

De Delta is technisch hetzelfde als de Bravo en dus loopt de Wegenwacht bij die auto tegen dezelfde kleinigheidjes aan. Geen schokkende problemen dus en als de Delta gewoon goed wordt onderhouden, blijft dat ook zo.

Ons advies

Smaak speelt hier natuurlijk een rol. Van dit drietal is de Fiat het scherpste aanbod, maar wij zouden kiezen voor die prachtige Lancia!