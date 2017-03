Dossier: Onterecht ongewenst voor 7000 euro

Sommige merken en types zitten in het verdomhoekje. De waarde daalt sterk, terwijl er met de auto op zich weinig mis is. Wie durft, koopt voor een bescheiden prijs een prima limousine.

Cadillac BLS (2006 – 2009)

Het Amerikaanse prestigemerk Cadillac moest een bredere basis krijgen. Daartoe werd een Cadillac-neus op een Saab 9-3 geplakt. De sedan die uit die kruising ontstond, miste echter de statuur van een Cadillac, terwijl de liefhebbers van sobere Zweedse modellen de wagen juist veel te opzichtig vonden. In ons land is de BLS daarom een zeldzaamheid, maar dat wil niet zeggen dat ze nergens te vinden zijn. Bij een autobedrijf in Oldenzaal staat een heel chique zwarte met een 2.0-liter turbomotor en een tellerstand van 188.000 kilometer. De auto komt uit 2007. Een heerlijke reiswagen, vooral op langere ritten, en dat voor € 5.500!

Oordeel van de Wegenwacht

Elektronica vormt bij deze kruising van een Cadillac en een Saab de achilleshiel. Als één van de vier individuele bobines er mee ophoudt, dan moet er meteen een hele cassette met vier nieuwe exemplaren in: dat is een kostbare aangelegenheid. Een defect hoofdrelais maakt dat de motor niet start; de Wegenwacht kan ‘doorverbinden’, maar dat is slechts een tijdelijke oplossing. Reageert de BLS niet goed op de afstandsbediening, dan verhelpt de Wegenwacht dit probleem door de wagen te resetten.

Chevrolet Cruze (2009 – 2014)

Eerst was het Daewoo, toen Chevrolet: eigenaar General Motors rommelde wat aan met dit van oorsprong Koreaanse automerk. De naamswijziging pakte niet goed uit. De Cruze was een van de laatste modellen die hier onder de Chevrolet-vlag werd gevoerd. Het is een grotere middenklasser, geleverd als sedan en stationwagon. Hij is ruim en comfortabel, maar qua afwerking en materiaalgebruik legt hij het af tegen Europese en Japanse topmerken. In Nederland heeft de Cruze nauwelijks een kans gekregen. Toch is het een prima gebruiksartikel. Op www.gaspedaal.nl staan er genoeg te koop. In Heerhugowaard vinden we bijvoorbeeld een zwarte 1.6 LS Sedan (2010, 80.000 km) voor € 6.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Zuid-Koreaanse automerken zijn kwalitatief vergelijkbaar met Japanse. Een Cruze dashboard dat op zwart gaat, kan eenvoudig weer tot leven worden gewekt door 10 minuten de accupool los te nemen. De 1.8-liter motor heeft een variabele inlaat en dat mechaniek wil wel eens vast raken of juist lostrillen: in beide gevallen loopt de krachtbron niet zo lekker meer. Als er verder niks stuk is, kan de Wegenwacht dat ter plekke herstellen. ‘Code 95’ op het dashboard verwijst naar een airbag-storing: daarvoor moet je naar de garage.

Honda Accord (2000 – 2008)

Waar ging het mis met Honda? De Japanse fabrikant, met diens prachtige techniek en hoogwaardige kwaliteit, speelt nog maar een marginale rol in de autowereld. Aan hun modellen heeft het nooit gelegen. Neem deze generatie van de Accord. Strak gelijnd, goed gebouwd en hij stuurt als een scheermes, zonder dat dit ten kosten gaat van het geboden comfort. Elke kilometer is een feestje, en de kleine prijsjes waarvoor je tegenwoordig zo’n luxe sedan kunt kopen, verhogen de feestvreugde alleen nog maar. Bij een autobedrijf in Assen wacht een zwart exemplaar (2004, 144.000 km) op een nieuwe eigenaar. Voor € 4.950 koop je een dijk van een auto!

Oordeel van de Wegenwacht

Een Honda Accord is zo betrouwbaar als je maar van een Japanse auto kunt verwachten. Er is bij de Wegenwacht precies één euvel(tje) bekend. Wanneer de bedrading bij het scharnier van de kofferdeksel beschadigd raakt, kan een bepaalde zekering doorbranden en werken de achterlichten niet meer. Typisch een klusje voor de Wegenwacht!

Ons advies

Zonder een seconde te aarzelen zouden wij voor de Honda kiezen, maar wie per se Cadillac wil rijden, kunnen we ook geen ongelijk geven. Welk model je voorkeur ook heeft, blijf er vooral zo lang mogelijk mee doorrijden. Want ook als occasion is de afschrijving bij deze auto’s fors.