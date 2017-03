Dossier: Veilige keuzes voor 4000 euro

Wie niets om auto’s geeft, maar slechts een vervoermiddel zoekt om van op aan te kunnen, kan zich geen buil vallen aan de volgende drie suggesties.

Mazda 2 (2002 – 2007)

Met dit model haakte Mazda in op de toenmalige opkomst van de compacte ruimtewagen. Dat resulteert in de nodige interieurruimte en een aangenaam hoge zit. De Mazda is comfortabel en rijdt gemakkelijk, maar vlot willen we hem niet noemen. De kopers waren in de regel particulieren, vaak al wat op leeftijd, die zorgzaam met hun Mazda omsprongen. Daardoor kun je nu zorgeloos een occasion op leeftijd kopen. Op www.gaspedaal.nl vinden we een zilvergrijs exemplaar uit 2004, waarmee in dertien jaar tijd nog geen 60.000 kilometer is gereden. De auto, een zogenaamde Exclusive-uitvoering met een 1.4-liter benzinemotor, staat bij een autobedrijf in Zeewolde te koop voor € 3.850.

Oordeel van de Wegenwacht

Ondanks de ijzersterke reputatie van Japanse autofabrikanten kent de Wegenwacht toch twee euveltjes van dit model Mazda. Het zijn pietluttigheden, maar toch. Zo kan het boutje van het massacontact lostrillen bij de accu, waardoor de auto zonder stroom komt te zitten. Vastzetten volstaat om je reis te kunnen vervolgen. Als de motor slecht loopt en het motormanagementlampje brandt, dat zit er wat vocht of vuil in een multistekker. De Wegenwacht maakt die droog/schoon en alles werkt weer!

Mitsubishi Colt (2004 – 2012)

Van buiten oogt de Colt een tikkeltje eigenwijs. Zeker als driedeurs, met die oplopende zijruit. Wie veel alleen of met z’n tweeën onderweg is, kan met die uitvoering prima uit de voeten. De vijfdeurs carrosserievariant is echter langer en biedt dan ook meer interieurruimte. De Colt stuurt en schakelt prettig, het veercomfort zouden we als sportief en dus enigszins stevig willen omschrijven. Handig: in het gekoelde dashboardkastje past een hele fles frisdrank. De 1.1-liter benzinemotor is wat ondermaats; ga liever op zoek naar een exemplaar met 1,3-liter inhoud. Zoals de knalrode driedeurs die we in Cruquius aantreffen. De Mitsubishi komt uit 2005, heeft 83.000 kilometer gelopen en mag mee voor € 3.850.

Oordeel van de Wegenwacht

Hoewel deze generatie van de Colt in Nederland werd gemaakt, is de kwaliteit alsnog van Japans niveau. Er gaat nauwelijks iets mis mee. Het kan gebeuren dat de contactsleutel niet wordt herkend. Het reserve-exemplaar biedt uitkomst, maar de Wegenwacht krijgt ‘m met een ‘harde reset’ ook weer aan de praat. Accuzuur dat inwerkt op de draadboom onder de accubak kan maken dat de motor niet meer aanslaat. De Wegenwacht kan dat herstellen, maar de betreffende accu zal niet meer fris zijn.

Toyota Yaris (1999 – 2005)

Omdat iedereen op de hoogte is van hun uitstekende reputatie, zijn Toyota’s op de occasionmarkt vaak wat duurder. Binnen ons budget komen we daardoor terecht bij de eerste generatie van de Yaris. Rijd je veel snelwegkilometers, dan heeft de 1.3-liter benzinemotor de voorkeur. Het digitale dashboard, dat niet achter het stuur maar bovenaan de middenconsole prijkt, vraagt gewenning. Verder is de auto hard geveerd. Bij lange ritten ga jij je bovendien ergeren aan de korte zittingen van de voorstoelen. Via www.gaspedaal.nl komen we terecht in Waverveen voor een zilvergrijze 1.3 vijfdeurs met lichtmetalen wielen (2002, 90.000 km). Het prijskaartje bedraagt € 3.850.

Oordeel van de Wegenwacht

Juist omdat er nooit iets misgaat met deze generatie van de Yaris, zijn onderdelen duur. Gelukkig worden dit soort modellen doorgaans netjes bereden, als tweede auto of door wat oudere, particuliere eigenaars.

Ons advies

Met geen van deze drie loop je een risico, maar gezien de verhouding prijs, leeftijd en kilometers gaan we dit keer voor de Mazda 2.