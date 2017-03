Dossier: Zeldzame kilometervreters voor 3000 euro

Hoewel dieselauto’s steeds meer in het verdomhoekje raken, blijven het ideale kilometervreters. Zeker wanneer je een bescheiden budget hebt en geen al te grote auto wilt. Deze drie suggesties zijn dan bij uitstek geschikt, al zal je soms goed moeten zoeken.

Ford Fusion (2002 – 2011)

De Fusion is nooit echt uit de verf gekomen, terwijl het model veel te bieden heeft. Dankzij zijn iets hogere vormgeving beschik je bijvoorbeeld over meer binnenruimte dan bij de concurrentie. Zijn beperkte naamsbekendheid maakt dat je voor weinig geld een goed exemplaar kunt vinden. Alleen moet je dan wel goed zoeken, want zoveel diesels zijn er van deze Ford nou ook weer niet verkocht. Toch hebben we er eentje gelokaliseerd en wel in Grootebroek. Daar staat voor € 2.950 een Luxury-uitvoering te koop met een kilometerstand van 194.000 km. Hij is beige, komt uit 2003 en ziet er voor zijn leeftijd nog keurig uit.

Oordeel van de Wegenwacht

De Fusion is een betrouwbare auto. Grote, vaak voorkomende euvels kennen we niet. Kleine elektronische problemen wel, zoals een slecht massacontact, waardoor de auto de sleutel niet meer herkent. Dat kan de Wegenwacht eenvoudig verhelpen. Rijd je te hard tegen een stoeprand, dan denkt de Ford dat hij bij een aanrijding betrokken is geraakt. Vervolgens slaat de motor niet meer aan. Kwestie van een schakelaar indrukken; de Wegenwacht weet ‘m te zitten.

Renault Clio (2005 – 2012)

De Clio is een sympathieke, Franse auto. Hij rijdt ook prima, al is de besturing van deze generatie altijd wat ‘vaag’ in lange bochten. Dit model komt een stuk degelijker over dan zijn voorganger, maar de auto is dan ook de nodige kilo’s zwaarder. Daardoor valt hij in dezelfde belastingcategorie als de grotere Fusion op deze pagina. Het land staat weliswaar vol met Clio’s, maar diesels zijn lastig te vinden. Via www.gaspedaal.nl traceren we in Drunen een blauw metallic exemplaar. De auto heeft 195.000 kilometers gelopen. Het betreft een zogenaamde Dynamique-uitvoering uit 2005, die voor € 2.950 mee naar huis mag.

Oordeel van de Wegenwacht

Naar verhouding is de Clio juist als diesel erg betrouwbaar. Wat wel eens voor komt, is een kapotte krukassensor. Als er snel aan is te komen, zet de Wegenacht die er ter plekke voor je in. Vocht die leidt tot roest in de zekeringkast kan allerhande elektronische storingen veroorzaken. Droog maken helpt, maar als het euvel te erg wordt, moet er een andere zekeringkast in. Dat is een kostbare reparatie; controleer dit onderdeel dus goed wanneer je overweegt een Clio aan te schaffen.

Volkswagen Polo (2001 – 2009)

Een Polo met benzinemotor, ook de exemplaren van dit voorgaande model, is mateloos populair. Dat drijft de prijzen op, waardoor die soms hoger liggen dan wat de auto in werkelijkheid waard is. Bij de versies met een dieselmotor ligt dat anders. Daar is juist weinig vraag naar, al wijst een proefrit al gauw uit waarom. De 1,4 liter TDI is een driecilinder. Al mankeert er niks aan, de motor trilt meer dan andere zelfontbranders. In Maarheeze hebben ze een nette donkergrijze staan (2005, 179.000 km). De Polo is geïmporteerd uit België, maar moet voor de vraagprijs van € 2.500 nog wel op Nederlands kenteken worden gezet.

Oordeel van de Wegenwacht

De 1,4 liter TDI is niet de allerfijnste diesel, maar hij is wel betrouwbaar. Een bekend euvel is de losgeraakte bedrading van het instrumentenpaneel, waardoor uiteenlopende elektronische storingen kunnen optreden. De Wegenwacht kan dit met een puntje soldeer herstellen. Valt je keuze op een van de oudere, grotere dieselmotoren, geef dan de voorkeur aan de SDI boven de TDI.

Ons advies

Zonder twijfel de Ford Fusion van deze drie kilometervreters. Een goede en keurige auto, die op zijn voordeligst is wanneer je hem helemaal ‘op’ rijdt.