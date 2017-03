Eerste testnotities Mercedes-Benz E-Klasse Coupé (2017)

Het huidige modellenprogramma van Mercedes-Benz heeft een zeer herkenbare huisstijl. Of moeten we zeggen das Haus-stijl? Maar daardoor lijken de modellen heel sterk op elkaar. Bovendien was de vorige Mercedes-Benz E-Klasse Coupé technisch gezien een als E-Klasse vermomde C-Klasse, waardoor hij zich moeizaam wist te onderscheiden. De nieuwe is wel gebaseerd op E-Klasse bouwstenen en daardoor veel groter geworden. Hij heeft een basisprijs van 57.052 euro voor de E 200. Dieselen kan vanaf 61.114 euro met de E 220 d. Autovisie testredacteur Peter Hilhorst rijdt de E 300 met een prijs van 63.850 euro. Staat de E in de aanduiding bij deze coupé voor Elegant?