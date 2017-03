DS-ontwerpchef: ‘Eigen gezicht voor alle DS-modellen’

Nu DS het eerste model heeft getoond sinds het als zelfstandig merk binnen de PSA Groupe opereert, staat ook vast welke koers de Fransen gaan varen. De designstijl van de kersverse 7 Crossback wordt echter maar in beperkte mate op andere nieuwe modellen doorgevoerd.

Stokbrood

“Alle modellen krijgen een eigen specifiek design”, legt de Nederlandse DS-designchef Ivo Groen uit. “We hebben geen stokbrood gebakken dat we in verschillende lengtes op de markt gaan brengen.” Enkele stijlelementen die Groen en zijn collegae op de Divine DS voor het eerst toonden en nu op de 7 Crossback lanceren komen wel op alle types terug, zoals de grote grille en het binnenwerk van de koplampen en achterlichten.

Zes modellen

DS startte drie jaar terug met de ontwikkeling van de 7 Crossback. Het ontwerp is van de hand van Groen. In de kraamkamers van DS, dat apart van Peugeot en Citroën aan zijn modellen werkt, staan twee grote sedans al klaar. Momenteel wordt gewerkt aan de opvolgers van de bestaande modellen 3, 4 en 5. Anders dan gesuggereerd wordt, geeft DS wel degelijk een vervolg aan de 3, ondanks dat dat model in een prijsbewust segment strijd. Uiteindelijk zal het DS-programma wereldwijd uit zes modellen bestaan. Binnen het programma zullen de SUV’s en crossovers als Crossback worden aangeduid, zo geeft DS-topman Yves Bonnefont aan.

LEES OOK: DS 7 CROSSBACK ZET EERSTE STAP OMHOOG

130.000 euro

Tegenover Autovisie verklaarde de CEO eerder al dat hij voor DS een prijsrange tot 130.000 euro ziet. Hij liet echter weten dat dat prijsplafond zeker niet op korte termijn wordt bereikt. De duurste DS 5 kost momenteel 45.000 euro. De DS 7 Crossback zal daar al overheen gaan.