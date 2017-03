Elektrische Smart Fortwo en Forfour hebben een prijs

Het zijn niet de krachtigste Smarts die je nu kunt kopen, maar wel bijna de duurste. De Smart Fortwo en Forfour met een accupakket kosten namelijk fors meer dan hun broertjes met een benzinemotor.

17,6 kWh

Toch horen de twee wel bij de goedkoopste elektrische auto’s die je op dit moment kunt kopen. De elektrische Smart Fortwo staat in de prijslijst voor 23.466 euro. Daarmee is de auto op een paar euro’s na net niet twee keer zo duur als de instapversie met de 71 pk sterke 1,0 liter driecilinder. Wat krijg je er in de Fortwo Electric Drive voor terug? Een accupakket van 17,6 kWh, een elektromotor met 82 pk en een elektrische range van maximaal 160 kilometer. Het maakt hem ook duurder dan de Smart Brabus Fortwo, met 109 pk, die voor 22.517 euro in de prijslijst staat.

Forfour

Voor het eerst kun je de elektrische Smart ook als Forfour krijgen. Twee portieren en een langere wielbasis hebben een meerprijs van 377 euro. De vierpersoons Smart kost dus 23.843 euro. De duurste Smart is het daarmee niet. Die eer gaat naar de Smart Brabus Fortwo Cabrio. Die auto kost 27.511 euro. Lang zal dat niet gaan duren, want dit voorjaar moet ook de elektrische Smart Fortwo Cabrio in de verkoop gaan.

