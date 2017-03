Elektrische supersedan Elextra verder onthuld

Stukje bij beetje laat Elextra Cars meer los over zijn eerste model. Vorige maand konden we de auto voor het eerst en profil bekijken, nu laat het nieuwe elektromerk ook de voor- en achterkant zien.

Elextra Cars

We nemen het je niet kwalijk als je de aankondiging even hebt gemist. Kort samengevat is Elextra Cars wéér een nieuwe autobouwer die met een enorm snel sprintende vierwielaangedreven elektrosedan gaat komen. Met deze eerste auto wil Elextra meteen meedoen aan de top van het segment: 0-100 km/h doet hij in 2,3 tellen. Net als bij de auto’s van Lucid Motors en Faraday Future wordt ook deze auto bijzonder exclusief. Het zal ook nog even duren voordat je een exemplaar op de weg zult zien. Er worden in eerste instantie slechts honderd exemplaren van de in Zwitserland ontworpen auto gebouwd. De productie zal plaatsvinden in Stuttgart.

Styling

Net als bij alle concept cars moet je ook deze teaserafbeeldingen met een korreltje zout nemen. Of de enorm lage neus bijvoorbeeld het productiestadium bereikt is nog maar de vraag. Natuurlijk heeft een elektrische auto niet de koelopeningen nodig die een auto met een verbrandingsmotor heeft, maar die van de Elextra lijken ons wel heel minimaal. De achterkant heeft wat weg van de Bugatti Chiron, met zijn enorme achterlichtunit. Sowieso oogt hij van achteren imposanter, mede door de enorme ‘vleugels’. De komende tijd moeten er meer gegevens naar buiten komen over de auto. We wachten af…