Geen Drift Mode voor vernieuwde Mercedes-AMG S 63

Wanneer Mercedes volgende maand de vernieuwde S-Klasse voorstelt, zal ook AMG wijzigingen aan zijn limousinevarianten doorvoeren. Zo krijgt de S 63 de vierwielaangedreven 4.0 V8-aandrijflijn uit de E 63 S, maar zonder de inmiddels bejubelde driftmodus.

Een driftmodus op de S 63, dat vindt AMG’s topman Tobias Moers niet bij een limousine als de S 63 passen. “Maar op de S 63 Coupé vind ik het een ander verhaal. Mogelijk zullen we daarop wel de Drift Mode aanbieden.” Moers kijkt ook naar andere modellen om het op toe te passen, zoals SUV’s. Op de GLC 63 komt de Drift Mode, zo geeft Moers aan. Voor andere modellen is er nog geen besluit over genomen.

Ontkoppeld

De E 63 is de eerste Mercedes-AMG met een dergelijke voorziening. Om de functie mogelijk te maken, moest het vierwielaandrijvingssysteem van de E-Klasse herzien worden. Wanneer de driftmodus ingeschakeld wordt, wat alleen stilstaand mogelijk is, wordt de aandrijflijn naar de voorste wielen ontkoppeld, waardoor al het vermogen naar de achterwielen gaat. De E 63 komt binnenkort op de markt. Ook BMW zal een dergelijke functie op zijn M5 introduceren.