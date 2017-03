Gloednieuwe Volvo XC60 kan tot 130 km/h zelf rijden

Het is en blijft een van de belangrijkste auto’s van het merk: de Volvo XC60. De nieuwste generatie is net gepresenteerd tijdens de Autosalon van Genève.

Volvo XC60

Het doek is net voor het eerst van de nieuwe middenklasse-SUV gehaald op de autoshow in de hoofdstad van Zwitserland. Van z’n voorganger werden in de afgelopen negen jaar bijna een miljoen exemplaren verkocht (een derde van alle verkopen), dus dat geeft wel aal hoe belangrijk het model voor het Zweedse merk is.

De nieuwe Volvo XC60 is – zoals we van de Zweden gewend zijn – afgeladen met nieuwe technologie die vooral de veiligheid moet verbeteren. Zo is er een nieuw systeem dat help om frontale botsingen te voorkomen en is stuurhulp nu gekoppeld aan de dode-hoekindicator, tegen ongevallen bij het wisselen van rijstrook. Het is zelfs mogelijk om door middel van Pilot Assist de auto tot snelheden van 130 km/h autonoom te laten rijden, op bepaalde wegen.

Hybride

De aandrijving kan onder meer verzorgt worden door de bekende ‘T8 Twin Engine’-hybrideaandrijflijn, die met z’n 407 pk een sprint van 0-100 km/h in slechts 5,3 seconden mogelijk maakt. Bij de lancering zijn er twee diesels: een D4 met 190 pk en een D5 met 235 pk. Verder is er op benzine een T5 met 254 pk en een T6, met zowel een turbo als superchargers, die 320 pk levert.

Halverwege april gaat de nieuwe Volvo XC60 in productie, in de loop van dit jaar worden de eerste exemplaren afgeleverd.