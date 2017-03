Grote SUV Seat moet verkoopsucces voortzetten

Seat heeft een uitstekend jaar achter de rug. Nooit eerder was de afzet zo hoog en dat komt met name door het nieuwste model in het gamma, de Ateca. SUV’s scoren, hebben ze in Spanje gemerkt. Vandaar dat er niet alleen een kleine, maar nu ook een grote SUV bijkomt.

Vijf- of zevenzitter

Groot nieuws is het eigenlijk niet, want we wisten al dat Seat met een model boven de Ateca zou komen. Vandaag is de komst van de nieuwe grote SUV echter officieel bevestigd. Als die auto begin volgend jaar in de showroom staat, kun je hem krijgen met vijf of zeven zitplaatsen. Hij zal zijn platform gaan delen met de Ateca en ook sterk op die auto lijken. Toch wordt hij duidelijk een maat groter en heeft hij bijvoorbeeld een hogere daklijn en een langere overhang achter. Op de eerste afbeelding die het merk vandaag heeft vrijgegeven oogt de auto in elk geval zeker zo groot als de Skoda Kodiaq. De SUV van Seat moet de sportieve tegenhanger worden van die auto en de Volkswagen Tiguan Allspace.

SUV’s

Voordat de nieuwe grote SUV bij de dealers staat, is het nog de beurt aan de Seat Arona. Dat wordt een compacte crossover die het op moet gaan nemen tegen modellen als de Peugeot 2008, Renault Captur en Mazda CX-3. De kans is groot dat de verkoopaantallen van Seat gedomineerd zullen worden door zowel de Ateca als Arona, aangezien de vraag naar SUV’s wereldwijd alleen maar blijft stijgen.

Wolfsburg

Vorig jaar kwamen we al te weten dat de nieuwe Seat niet in Spanje gebouwd zou gaan worden. De SUV wordt bij Volkswagen in Wolfsburg in elkaar geschroefd. De Ateca rolt daarentegen weer bij Skoda in Tsjechië van de band.