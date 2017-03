Hardtop voor Mazda MX-5 Cup racewagen

Nu de Mazda MX-5 RF gelanceerd is, leek het erop dat Mazda niet meer met een hardtop voor de MX-5 Roadster zou komen. Niets blijkt minder waar, al zit er wel een adder onder het gras: hij is er alleen voor de Mazda MX-5 Cup racewagen.

Rolkooi

De kans is klein dat je ooit een MX-5 op de weg tegen gaat komen met de hardtop. Hij is namelijk op maat gemaakt voor de Mazda MX-5 Cup racewagen. Dat betekent onder meer dat hij over de grote rolkooi heen past. In principe zou hij ook moeten passen op elke andere MX-5, maar voorlopig levert Mazda Motorsport hem alleen aan eigenaren van een Cup racewagen. Dat hij gemaakt is voor de racerij zie je ook terug in de prijs. Waar je eerst nog een hardtop kon kopen voor zo’n 2000 tot 2500 euro, kost deze nieuwe hardtop 4420 dollar.

Meer raceklasses

In de autosport telt elke kilogram weliswaar, maar toch zal de hardtop vrij populair zijn volgens Mazda Motorsport. Hij maakt de auto namelijk geschikt voor meer verschillende raceklasses, waaronder de Amerikaanse SCCA series, NASA Club Racing en ook de Pirelli World Challenge TA class.

Duurder

Mazda Motorsport heeft de prijzen van de Mazda MX-5 Cup Racewagen dit jaar iets verhoogd. Kopers krijgen daar wel meer voor terug. Zo zijn de motorsteunen aangepakt en ook de steunen van het differentieel. Ook de versnellingsbak is intern onder handen genomen en moet nu langer mee kunnen. Als laatste is de software aangepast, zodat de 2,0 liter viercilinder nog net iets feller is geworden. De auto kost nu 58.900 dollar, in plaats van 53.000 dollar.