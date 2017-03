Speelkwartier! Huayra Roadster / 720S-configurators

Goed, goed, er zijn zoveel configurators op het interweb te vinden, maar deze twee willen we jullie niet onthouden. Want de Pagani Huayra Roadster en McLaren 720S zijn toch wel dé spektakelstukken van de Autosalon van Genève.

Die van de Pagani eerst, want de ultra-exclusieve autobouwer van Horacio Pagani had helemaal geen configurator online hoeven zetten. Immers, voor kopers van een Huayra Roadster is zelfs ‘the sky’ niet ‘the limit’ als het aankomt op het samenstellen van hun bijkans buitenaardse bezit. Alles is mogelijk bij Pagani. Iets wat helaas niet gezegd kan worden van de Huayra Roadster-configurator. Slechts negen kleuren? Kom op zeg!

KLIK HIER OM NAAR DE PAGANI-CONFIGURATOR TE GAAN

Dan McLaren. Dat merk pakt het een stuk grondiger aan en gooit vierendertig kleuren in zijn configurator en een hele sloot aan interieuropties. Het enige manco van de 720S-samensteller? Waar is de kleur groen? Kom op McLaren! Als Brits merk moet er toch minstens een Racing Green op de optielijst staan. Nou ja, daar is McLaren Special Operations voor, zullen we maar denken.

KLIK HIER OM NAAR DE MCLAREN-CONFIGURATOR TE GAAN