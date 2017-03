Lamborghini Huracán Performante pakt record 918 Spyder

De tijd dat Lamborghini’s vooral luid, moeilijk en allergisch voor circuits waren, lijkt definitief voorbij. Want de aankomende Huracán Performante heeft zomaar even het ronderecord voor productieauto’s op de Nordschleife gepakt. Ten koste van de Porsche 918 Spyder nog wel.

Daar sta je dan met je bijna 900 pk sterke en 1 miljoen euro kostende hyper-de-hypercar. Overklast door een ‘simpele’ Lamborghini Huracán. Een Huracán waarover ogenschijnlijk een toverspreuk is uitgesproken, want dat hij de Nordschleife 5 seconden sneller deed dan de 918 Spyder is echt uitzonderlijk. De Lambo kwam over de meet na 6 minuten en 52 seconden, de Porsche ‘pas’ na 6 minuten en 57 seconden.

De tijd werd overigens al op 5 oktober 2016 neergezet, maar Lamborghini hield dat natuurlijk wijselijk voor zich. Volgende week wordt immers de Huracán Performante onthuld op de Autosalon van Genève en dan wil je als merk natuurlijk iets bijzonders te melden hebben. En te laten zien. Want hier onder kun je volledige ronde van de Huracán Performante volgen.