Hyundai i30 N is heel erg… niet Hyundai

Thierry Neuville is een leugenaar. De Belgische rallyrijder beweert in dit filmpje dat de nieuwe Hyundai i30 N qua rijgevoel “dichtbij een racewagen” zit. Hij bedoelt waarschijnlijk dat de i30 N gewoon een lekkere hot hatch is. En lekker klinkt.

En ja, we begrijpen de principes van hyperbool. Hyundai wil de connectie tussen de i20 Coupé WRC en de i30 N zo sterk mogelijk maken, ook al is die er niet echt. De sportieve Hyundai – op de markt in de zomer – heeft immers ‘street cred’ nodig om de strijd aan te gaan met de Volkswagen Golf GTI en de Ford Focus ST. Een sterkere versie van de i30 N komt er ook. Die richt zijn pijlen op de Golf R en Focus RS.

Hyundai heeft een weinig sportief imago, dus heeft het Koreaanse merk vorig jaar alles uit de kast getrokken om ons lekker te maken voor zijn N-label. De RN30 Concept was laag, extreem, volgeladen met spoilers en aangedreven door een 2,0 liter turbomotor met 380 pk en 451 Nm. De uiteindelijke i30 N maakt het niet zo bont helaas, want die houdt bij een vermogen van tussen de 250 en 275 pk (afhankelijk van de versie).