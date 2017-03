Hyundai onthult brandstofcelauto FE Fuel Cell Concept in Genève

Ook nieuws van Hyundai tijdens de Autosalon van Genève: de Koreanen presenteren onder meer een bijzonder studiemodel in de vorm van de FE Fuel Cell Concept.

FE Fuel Cell Concept

Hyundai blikt met dit model naar eigen zeggen vooruit op de volgende generatie brandstofcelauto’s. Op het moment bouwen de Koreanen natuurlijk al de Hyundai iX35 Fuel Cell en juist voor dit soort techniek ziet men meer ruimte in de toekomst. Sterker nog, vóór 2020 wil Hyundai liefst veertien nieuwe ‘eco-voertuigen’ op de markt zetten, waaronder één met brandstofcel.

De FE Fuel Cell Concept zal dan ook veranderen in een concreet productiemodel dat al in 2018 moet verschijnen. De actieradius moet zeker 800 kilometer bedragen – toch gauw het dubbele van wat nu enigszins reëel haalbaar is met een iX35 met brandstofcel. Wat helpt, is dat de brandstofcel in het studiemodel twintig procent lichter, tien procent efficiënter en dertig procent krachtiger is dan de techniek die nu voorhanden is.

Verder zijn er in dit geval wat leuke slimmigheidjes, zoals een luchtbevochtiger die het water dat uit de ‘uitlaat’ komt hergebruikt om een aangenaam luchtklimaat in het interieur te creëren. Ook kunnen apparaten – waaronder zelfs een elektrische scooter – opgeladen worden in de kofferbak.