Infiniti Q60 Black S heeft link met Formule 1… soort van

Infiniti viert zijn deelname aan de Formule 1 met deze Q60 Bla… Nee, wacht. Opnieuw. Infiniti viert dat zijn naam op een door een Renault-motor aangedreven Renault Sport Formule 1-wagen staat. En dat het doet het merk met deze Q60 Black S Concept.

Hoe dan ook, Infiniti heeft er wel serieus werk van gemaakt. De Black S is gebaseerd op het topmodel van de Q60-reeks. Hij heeft dus een 3,0 liter V6 onder de kap met 405 pk. Om de link met de Formule 1 een beetje concreet te maken, heeft Infiniti de Black S voorzien van KERS (Kinetic Energy Recovery System), waardoor zijn vermogen door de 500 pk-grens gaat.

Verder is het uiterlijk van de Q60 Black S niet zozeer Formule 1 als wel Fast and the Furious. Hij heeft een flink uitgeklopte koets, grote 21 inch lichtmetalen wielen, een scherpe achterdiffuser, twee centrale uitlaatpijpen en het nodige spoiler- en bumperwerk. Zou de Black S het tot het productiestadium schoppen? Infiniti gaat het ons op de Autosalon van Genève vertellen.