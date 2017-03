Oh la la! Jaguar i-Pace in verleidelijk rood naar Genève

Het studiemodel van de elektrische Jaguar i-Pace is allesbehalve een grijze muis, maar hij kan wat ons betreft best een beetje kleur op zijn wangen gebruiken. En Jaguar is dat met ons eens.

Dus neemt het merk de i-Pace in het lippenstiftrood mee naar de Autosalon van Genève. Beetje een gemakkelijke manier om aandacht te krijgen natuurlijk, maar vooruit… De i-Pace is en blijft een opvallend spannende verschijning.

“De productieversie van de i-Pace is voor negentig procent gelijk aan deze concept”

Een paar gegevens: de elektro-Jag moet een accu van 90 kWh krijgen, een vermogen van 400 pk en een actieradius van 500 kilometer. De vierwielaangedreven i-Pace zou in iets meer dan 4 seconden van stilstand naar 100 km/h kunnen sprinten.

Volgens Jaguar is de productievariant van de i-Pace – die in 2018 op de markt komt – voor zo’n negentig procent gelijk aan deze concept. Hij is 4,68 meter lang (kleiner dan de F-Pace dus), biedt plaats aan vijf inzittenden en verstouwt 530 liter bagage.