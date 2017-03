Jaguar XEL speciaal voor China

Na een verlengde XF voor de Chinese markt, komt er nu ook een XE met een langere wielbasis voor het land. De Jaguar XEL wordt dit najaar gelanceerd.

Twaalf centimeter

Concurrenten BMW, Mercedes-Benz en Audi hebben al langere tijd een 3 Serie, C-Klasse en A4 met een lange wielbasis op de markt in het Aziatische land. Jaguar wil niet achterblijven en ontwikkelt daarom nu de XEL. Waar zijn concurrenten zo’n acht tot elf centimeter langer zijn, gaat Jaguar er iets overheen. De Jaguar XEL heeft twaalf centimeter aan extra ruimte voor de achterpassagiers. Om het achterin aantrekkelijker te maken, krijgt de XEL ook schermen voor de achterpassagiers. Verder beschikt hij achterin over tafeltjes en zonnewering, zoals ook in de XFL en XJL zit.

Belasting

In China is nog altijd een sterke vraag naar auto’s met een langere wielbasis. Veel Chinezen die luxewagens kopen, rijden er namelijk niet zelf in, maar beschikken over een chauffeur. Waarom ze dan niet voor een normale XF gaan? Ook al is een groot gedeelte van de belasting op auto’s in China afhankelijk van de motorinhoud, moet de XEL toch net iets voordeliger worden dan de XF waarmee hij zijn motoren deelt. Wat daar ook een rol in speelt is dat de auto waarschijnlijk in China geproduceerd zal gaan worden, net als de XFL. Dit zorgt ervoor dat er geen enorme importbelasting betaald hoeft te worden. In het najaar wordt de auto officieel onthuld.