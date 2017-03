Jeep Compass komt in twee smaken

De meeste SUV’s zien nooit modder. Een doodenkel zandpad of een onverharde parkeersplaats is het ongeveer het maximale voor veel van deze auto’s. Dat weet Jeep ook en daarom komt de nieuwe Jeep Compass er in twee smaken. Een voor op de weg en een voor de vijf procent van de mensen die er wel mee gaat blubberen.

Populair segment

Groter dan de Renegade, maar kleiner dan de Cherokee. De nieuwe Jeep Compass komt in een felbevochten segment. Hij zal het op moeten gaan nemen tegen populaire auto’s als de Mazda CX-5, de Seat Ateca en de Kia Sportage. Al die auto’s zijn weliswaar leverbaar met vierwielaandrijving, het gros wordt verkocht met voorwielaandrijving. Jeep kiest er daarom voor om de basisuitvoering van de Compass ook voorwielaangedreven te maken. De auto deelt zijn motorengamma helemaal met de Renegade, wat inhoudt dat hij geleverd wordt met een 1,4 liter benzinemotor met twee verschillende vermogens: 140 pk en 170 pk. Dieselen kan met een 1,6 liter diesel met 120 pk of een 2,0 liter diesel die met 140 pk en 170 pk geleverd wordt. De diesels zijn standaard allemaal vierwielaangedreven, net als de 170 pk-variant van de benzinemotor.

Trailhawk

De sterkste varianten met vierwielaandrijving kun je ook krijgen als ‘Trailhawk’. In die uitvoering staat de Jeep Compass 2,5 centimeter hoger op zijn wielen en is hij voorzien van een andere voor- en achterbumper. Die bumpers zorgen ervoor dat hij minder snel de grond raakt, aangezien de aanloop- en uitloophoek sterk is verbeterd ten opzichte van de standaard Compass. Hij wordt als ‘Trailhawk’ ook meteen voorzien van speciale 17 inch wielen met offroadbanden.

Prijs

Jeep heeft grote verwachtingen van de auto, aangezien het segment van SUV’s alleen maar aan het groeien is. Toch is dat succes enorm afhankelijk van de prijs. Jeep vraagt minimaal 30.990 euro voor de Compass als hij deze zomer op de markt komt. Daarmee begint hij duurder dan de eerder genoemde Seat Ateca en Kia Sportage, maar op exact hetzelfde niveau als de Mazda CX-5. Binnenkort volgt de rest van de prijzen.