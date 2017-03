Koenigsegg Regera in het groen is zowaar stijlvol

Niet alleen Bugatti sleept een klantenauto naar de Autosalon van Genève, ook Koenigsegg heeft een paar kopers zo gek gekregen om hun nieuwste aanwinst aan grijpgrage handen bloot te stellen. Hoewel, deze Regera’s staan natuurlijk achter slot en grendel.



Nou ja, achter paaltjes en touw waarschijnlijk. En daar staan dan twee totaal verschillende Regera’s. De eerste is zowaar chic en ingetogen uitgevoerd in een donkergroene carrosseriekleur, met een bruin lederen interieur. De andere schreeuwt zijn potentieel juist van de daken met een opvallend rood en zwart uiterlijk.

“De Regera heeft een 1500 pk en 2000 Nm sterke aandrijflijn zonder versnellingsbak”

De Regera heeft een 1500 pk en 2000 Nm sterke aandrijflijn zonder versnellingsbak (!), die een sprint van stilstand naar 300 km/h in 10 seconden mogelijk maakt. En als dat al niet bizar genoeg is, dan is de sprinttijd naar 400 km/h dat wel: minder dan 20 seconden. Dat haalt de buitenaardse Koenigsegg One:1 niet eens.

Over bijna One:1 gesproken… Koenigsegg brengt ook een 1360 pk sterke en 1395 kilogram wegende Agera RS mee naar Zwitserland, de Gryphon. Dit koolstofvezelmonster is bekleedt met echt goud, net als de Agera RS Naraya. Het 24-karaats edelmetaal is terug te vinden in de motorruimte, op de gasveren die de motorkap omhoog houden, in het interieur, op de carrosseriestriping en op de Gryphon-logo’s.