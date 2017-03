Dit kost de Spyker C8 Preliator Spyder

Het was weer lange tijd stil rondom Spyker, maar op de Autosalon van Genève dook Victor Muller weer op met nieuws: de Spyker C8 Preliator Spyder. Dit keer voorzien van een 5,0 liter V8 die door Koenigsegg onder handen is genomen. Juist die motor moet zorgen dat hij vlot in productie gaat. Goedkoop wordt hij echter niet.

Spyder

Precies een jaar na de onthulling van de C8 Preliator is er nu de Spyker C8 Preliator Spyder. Het merk verwacht zelf ongeveer 2 keer zoveel Spyders te verkopen als van de Coupé. Dat, terwijl de open versie een stevige meerprijs heeft. Koop je de C8 Preliator voor zo’n 350.000 euro exclusief belastingen, moet je rekenen op minimaal 400.000 euro exclusief belastingen voor de Preliator Spyder.

BPM

Voor Nederland zal er een serieus bedrag aan BPM bovenop de auto komen, aangezien hij een uitstoot heeft van 314 gram CO2 per kilometer. Dat betekent dat er ruim 82.000 euro aan BPM bovenop de 484.000 euro inclusief BTW komt. Daarmee komt de vanafprijs van de Spyker C8 Preliator Spyder op 566.000 euro te liggen. Wil je de opties van de showauto in Genève, zoals een head-up display, een ander uitlaatsysteem, een beter audiosysteem, parkeersensoren en een liftsysteem voor de neus, moet je al snel rekenen op een bedrag dat over de 600.000 euro heen gaat.