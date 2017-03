Laatste Citroën met Hydractive-vering gebouwd

Ooit een prestigieuze veertechniek en unieke optie, maar vanaf nu alleen nog deel van Citroëns rijke historie. De productie van de C5 is beëindigd en daarmee neemt de Franse autobouwer ook afscheid van het ooit zo geroemde veersysteem.

De C5 was het enige model waarop de hydropneumatische vering nog verkrijgbaar was, in zijn laatste jaren zelfs alleen tegen meerprijs. Voor Citroën was het veersysteem een relatief dure techniek die bovendien voor de auto een aanzienlijke gewichtstoename betekende. Aangezien de consument steeds meer genoegen nam met stalen veren en het gewicht van de techniek een negatieve bijdrage leverde aan de CO2-uitstoot van de C5, koos Citroën ervoor om de Hydractive III-vering vaarwel te zeggen.

Allerlaatste C5

In Nederland staat nog één C5 met Hydractive III-vering. Dat model markeert niet alleen het einde van het roemruchte veersysteem op de Nederlandse markt, het is tevens de aller-, allerlaatste nieuwe C5 die in ons land te koop is.

C5 Aircross

Citroën geeft de C5 geen directe opvolger. Het merk komt met een model met een afwijkend karakter. Een eerste aanzet gaf de autobouwer op de Autosalon van Genève 2017, waar het merk de Aircross lanceerde. Op de autoshow in Shanghai komende maand zal van dat model de definitieve versie verschijnen. Citroën doopt het type zo goed als zeker C5 Aircross. De auto gaat in zowel China als in Europa in productie.

C3 Picasso

Naast de C5 nemen de Citroën-dealers ook afscheid van de C3 Picasso. Die compacte MPV wordt later dit jaar afgelost door een compleet nieuw model op basis van de Opel Crossland X. Vooruitlopend op die modelwissel is het bestaande model niet meer te bestellen. De importeur levert de vijfzits MPV nog wel uit voorraad.