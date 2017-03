Land Rover: ‘Tuners en designhuizen moeten kapot! Allemaal!’

Nou ja, zo zei Land Rover-ontwerpbaas Gerry McGovern het natuurlijk niet, maar zo bedoelde hij het wel. McGovern wil Land Rover- en Range Rover-tuners failliet hebben. En dat gaat hij bewerkstelligen met zijn Special Vehicle Operations-divisie (SVO).

“Het is wel erg makkelijk om een bestaand product te pakken en daar een klein spoilertje of wat dan ook op te plakken”, aldus de duidelijk geërgerde Brit tegenover Autocar. “Ik zou ze [tuners en designhuizen – RS] wel eens een complete auto willen zien ontwerpen. Ze pakken ons intellectueel eigendom en maken daar een winst op.”

“Nou”, gaat McGovern verder, “We gaan zorgen dat ze failliet gaan. De mogelijkheden die we met SVO aan onze klanten bieden, zijn veel beter en van een hogere kwaliteit.” SVO is de personalisatie-afdeling van Land Rover. De divisie is ook verantwoordelijk voor de snelle Range Rover Sport SVR. Bekende tuners van de modellen van Land Rover en Range Rover zijn Overfinch, Startech, Arden, Hamann en Kahn Design.