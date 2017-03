London Taxi Company opent nieuwe fabriek

Twintigduizend per jaar, zoveel auto’s moeten er maximaal van de band gaan rollen als de nieuwe fabriek van London Taxi Company (LTC) op volle toeren draait. Vandaag is de nieuwe fabriek in het Britse Coventry geopend.

Driehonderd miljoen

De fabriek van London Taxi Company is de eerste nieuwe autofabriek in Engeland in ruim tien jaar tijd. Moedermaatschappij Geely – tevens de eigenaar van Volvo – heeft 300 miljoen pond, zo’n 350 miljoen euro, geïnvesteerd in de nieuwe faciliteit. In totaal moeten er zo’n duizend mensen komen te werken, waarvan een deel zich ook bezig zal houden met onderzoek en ontwikkeling. Het is ook de eerste fabriek in het land waar alleen elektrische auto’s worden gebouwd. Voor de Britten betekent de nieuwe fabriek goed nieuws. De laatste tijd heerst er namelijk grote onzekerheid in het land door de Brexit. Die zou wel eens kunnen zorgen voor veel hogere (export-)prijzen en dus voor een mindere afzet in het buitenland.

Plannen

Ook al heet het bedrijf London Taxi Company, betekent dat echt niet dat Londen de enige stad is waar de nieuwe elektrische TX5 rond moet gaan rijden. Het merk heeft namelijk ambitieuze plannen. Dit najaar moeten de eerste exemplaren de weg op gaan in Engeland. In 2018 zijn vervolgens ook andere steden aan de beurt. Vooral in Oslo en Amsterdam verwacht LTC goede zaken te doen, aangezien er zowel in Noorwegen als Nederland een groeiend netwerk van laadpalen is.

TX5

LTC zal de TX5 binnenkort voor het eerst onthullen. Net als eerdere modellen van het merk wordt ook de TX5 speciaal gemaakt voor taxigebruik. Hij biedt plaats aan zes personen en een chauffeur. Hij rijdt altijd op elektriciteit, maar wordt wel geleverd met een 1,5 liter driecilinder die als range extender dient. Zo moeten taxichauffeurs zich nooit zorgen maken of ze wel of niet de volgende laadpaal zullen halen.