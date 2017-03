McLaren 720S: voor 95% nieuw

Nog voordat McLaren de 650S op de markt bracht, werd al gestart met de ontwikkeling van zijn opvolger. Vandaag, vier jaar later, trekt de Engelse autobouwer het doek van de nieuwe sportwagen, die naar de naam McLaren 720S luistert.

McLaren 720S

Wie de naamgeving van McLaren kent, weet dat het getal staat voor het motorvermogen. De 720S is dus 720 pk sterk. Hij perst die paardenkrachten uit een nieuw opgebouwde V8-krachtbron, waarvan 41% van de componenten nieuw zijn. McLaren geeft het blok nu een slagvolume van 4,0 liter, 0,2 liter meer dan voorheen.

Zwaartepunt

Niet alleen het blok is nieuw, feitelijk geldt dat voor 95% van de complete sportwagen. De Britse sportwagenfabrikant heeft bovendien een nieuwe carbon fibre ‘tub’ ontwikkeld, die niets van doen heeft met die van de 650S. Ook de wielophanging is anders dan voorheen. Naast een afwijkende geometrie wegen de componenten fors minder dan voorheen. McLaren heeft de V8-motor lager in het chassis weten te hangen. Het zwaartepunt komt zodoende lager te liggen. Maar een reductie van het gewicht is nauwelijks sprake. Er is gewicht geloosd, maar door nieuwe voorzieningen en comfortverhogende zaken is die gewichtsreductie weer deels te niet gedaan. De 720S weegt nu volgens McLaren exact 1283 kg, 18 kg minder dan de 650S.

Vlinderdeuren

De 720S is een stuk groter dan zijn voorganger. In de lengte is er 3,1 cm bijgekomen, in de breedte liefst 15 cm. Het brengt de maatvoering van de sportcoupé op achtereenvolgens 4,54 en 2,06 meter. Het hoogste punt ligt op 1,19 meter. Ditmaal kiest McLaren voor vlinderdeuren, die zich in het dak laten scharnieren. Door de constructie zwaaien de portieren 15 cm minder ver uit, wat het in- en uitstappen in krappe parkeervakken vergemakkelijkt. Echter, de wagenbreedte is met 15 cm toegenomen…

Thermisch glas

In de bovenzijde van de deur zijn glasdelen opgenomen. Het helpt om het ruimtelijk gevoel in de coupé te versterken. McLaren heeft voor veel (thermisch) glas gezorgd, zodat je een beter zicht rondom hebt. De voorruit is groter dan op de 650S en diens voorganger (MP4-)12C. Over gebruiksgemak gesproken, de sportcoupé biedt 290 liter aan bagagevolume, maar dat is verdeeld tussen de voor- (150 l) en achterzijde (140 l).

341 km/h

De centraal in het chassis geplaatste 4.0 V8-turbomotor zorgt voor fenomenale prestaties. Voor de sprint 0-100 km/h duikt de sportcoupé nipt onder de 3,0 seconden. De 200 km/h staat na 7,8 tellen op de teller en de 300 km/h wordt bereikt na 21,9 seconden. De top ligt op 341 km/h.

Spyder onderweg

McLaren start de verkoop per direct, al heeft het merk reeds tal van orders op zak. De eerste exemplaren komen in mei beschikbaar. De 720S is er in eerste instantie alleen als Coupé. De Spyder komt later, al zal dat pas na de 570S Spyder zijn. De productie van de 650S en 675LT is afgelopen januari al afgerond.

Productie-aantal

McLaren bouwde van de 650S zo’n 3600 exemplaren, iets meer dus dan de afgerond 3400 stuks van de MP4-12C.