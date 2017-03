De McLaren 720S is een dure jongen

Om nog even terug te komen op de McLaren 720S… Het is inmiddels bekend wat de woesteling uit Woking in Nederland gaat kosten. De nieuwe Super Series krijg je vanaf mei mee naar huis voor een bedrag van minimaal 320.035 euro.

Dat betekent dat hij ongeveer 19.000 euro duurder is dan de 650S (301.200 euro rijklaar) en rond de 60.000 euro (!) meer kost dan de Lamborghini Huracán (264.793 euro rijklaar) en Ferrari 488 GTB (257.207 euro rijklaar).

Maar goed, de 720S verslaat alle drie op een groot aantal punten. Zijn 4,0 liter twinturbo V8 is 720 pk sterk en staat garant voor een topsnelheid van 341 km/h en een sprint van 0 naar 100 km/h in 2,9 seconden.

Ter vergelijking: de 650S kwam tot 650 pk, 333 km/h en 3,0 seconden, de Huracán haalt 610 pk, 325 km/h en 3,2 seconden en de 488 GTB houdt het voor gezien bij 670 pk, 330 km/h en 3,0 seconden.