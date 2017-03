McLaren: ‘Ja, er komt een LT-versie van de 720S’

De verf op de nieuwe 720S is nauwelijks droog of McLaren praat al over een toekomstige LT-variant. Want die komt er, zegt directeur Mike Flewitt tegen het Amerikaanse Car and Driver.

“De 675LT was een enorm succes”, aldus Flewitt. “Niet alleen vanuit een markperspectief, maar ook intern bij ons. Wij houden van die auto en zijn er ontzettend enthousiast over. We komen dus zeker met een nieuwe Long Tail. Ons LT-label heeft inmiddels een plek op de markt veroverd, dus als we in de toekomst een nieuwe variant lanceren, weet iedereen wat dat betekent: de LT zal lichter, scherper en krachtiger zijn.”

“McLaren-directeur Mike Flewitt: ‘We komen zeker met een nieuwe Long Tail'”

Kan er dan ook een LT-versie van de McLaren 570S komen? “Daar zit potentieel in”, legt Flewitt uit. “Ik denk dat een lichtere, snellere Sports Series heel aantrekkelijk zou zijn, maar of zo’n variant een echte LT gaat worden… dat is een ander verhaal. Maar ja, ik denk dat klanten wel degelijk trek hebben in zo’n model.”

Terugkomend op de 720S. Verwacht niet dat daar binnen afzienbare tijd een LT-variant van komt. McLaren moet eerst de 720S Spider nog onthullen en introduceert daarna pas andere afgeleiden. De toekomstige LT houdt de 4,0 liter twinturbo V8 van de 720S, maar haalt daar waarschijnlijk zo’n 750 pk uit (de 720S schopt het tot… de naam zegt het al… 720 pk).

De 675LT werd ontwikkeld op basis van de 650S. De 675 pk sterke McLaren is in een oplage van duizend stuks gebouwd, waarvan vijfhonderd coupés en vijfhonderd Spiders. De aanduiding LT komt van de McLaren F1 GTR ‘Long Tail’ uit de jaren negentig. Die had, in tegenstelling tot de 657LT, daadwerkelijk een langere achterzijde. Bij de 675LT is alleen de achterspoiler de helft groter dan die op een 650S.

McLaren 675LT en 675LT Spider