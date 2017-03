McLaren 720S veel te snel… op het internet

De aankomende McLaren 720S is veel te snel. Uit de digitale startblokken, bedoelen we dan, want eigenlijk hoort deze foto volgende week pas op het internet te belanden (foei, Bloomberg!). Ach, vindt McLaren vast niet erg.

Toegegeven, de hoek is moeilijk en de deuren staan open, maar toch lijkt het ons wel duidelijk dat de 720S een stuk aantrekkelijk wordt dan de auto die hij vervangt. De 650S had een eigen gezicht, dat is waar, maar sjouwde toch nog steeds de non-descripte lijnen van de MP4-12C met zich mee. Pas als 675LT wist hij die te maskeren met een forsere luchtrem, agressievere aerodynamica en een halfopen achterkant met twee dikke uitlaatpijpen.

De achterkant van deze 720S doet wat dat betreft enigszins denken aan die van de 675LT. Hij is gebouwd rond een doorontwikkeling van McLarens bekende twinturbo V8, die nu niet 3,8 liter groot is, maar 4,0 liter. Over het vermogen van de krachtbron hoeven het eigenlijk niet te hebben natuurlijk, want ‘it’s all in the name’: 720S voor 720 pk.