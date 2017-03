McLaren F1-opvolger wordt… euhm… nogal prijzig

En dat is logisch natuurlijk. Want de Supercar Zonder Naam – McLaren noemt hem voorlopig BP23 – volgt de legendarische F1 op. Hij komt in 2019 op de markt en gaat dan 2 miljoen pond (nu zo’n 2,3 miljoen euro) kosten, exclusief belastingen.

McLaren noemt de nieuweling zelf overigens geen opvolger van, maar een hommage aan de F1. De BP23 krijgt bijvoorbeeld dezelfde wonderlijke stoelopstelling als de F1, waarin de bestuurder in het midden zit en er schuin daar achter plaats is voor twee passagiers.

“Er worden slechts 106 exemplaren van de BP23 gebouwd, die uiteraard allemaal al verkocht zijn”

Er worden slechts 106 exemplaren van de BP23 gebouwd (precies evenveel als van de F1), die uiteraard allemaal al verkocht zijn. Volgens McLaren wordt de auto geen circuitwapen, maar een ultiem luxe GT met een ultralage luchtweerstand voor een optimale topsnelheid.

De McLaren F1 werd in 1992 geïntroduceerd en pakte een paar jaar later het wereldsnelheidsrecord voor productiemodellen. De supersporter haalde 627 pk uit een atmosferische BMW-V12 en bereikte in 1998 een top van 386 km/h. De F1 werd pas in 2007 onttroond door de Bugatti Veyron.