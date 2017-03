McLaren geeft eerste schets nieuwe hypercar vrij

Heeft McLaren je lekker gemaakt door het vrijgegeven van deze eerste foto van zijn hypercar? Dikke pech dan, als je nu je chequeboekje gaat pakken om er een te bestellen. Hij is al lang en breed uitverkocht.

McLaren heeft zijn plannen om een hypercar te gaan maken al in een vroeg stadium met enkele trouwe gefortuneerde klanten van de sportwagen gedeeld en uit die gesprekken filterde McLaren al meteen 106 klanten die de als BP23 gedoopte sportwagen mogen kopen. En ja, daar zitten Nederlanders tussen.

Maatwerk

Productierijp is de BP23 nog niet. Aan het project wordt nu druk gewerkt. Het gehele project valt onder McLaren Special Operations-divisie, die de productiemodellen een persoonlijk tintje geven. Niet verwonderlijk, want ook de BP23 is maatwerk. De auto wordt geheel in samenspraak met de klant gebouwd en aangekleed. Geen enkel exemplaar van de 106 auto’s zal hetzelfde uitgevoerd zijn.

Sterkste straatauto

McLaren is nog niet scheutig met het delen van technische informatie. De autobouwer roept dat het McLarens sterkste auto voor de openbare weg ooit wordt. Dat betekent dat de aandrijflijn meer dan 916 pk zal leveren, want dat is momenteel de recordhouder binnen het modellengamma van McLaren. Anders dan die hypercar P1 krijgt de BP23 drie zitplaatsen, die net als de vroegere F1 in omgekeerde V-vorm zijn gesitueerd.

Het eerste exemplaar van de auto wordt in 2019 afgeleverd.

