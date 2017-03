Mercedes-AMG GT Concept is niet de opvolger CLS 63

Met de GT Concept verraste Mercedes-AMG vriend en vijand op de Autosalon van Genève 2017, maar hoewel de auto als concept werd gepresenteerd, staat volgend jaar al het definitieve model bij de Mercedes-dealers. “Het design van het studiemodel is voor 90% identiek aan het uiteindelijke model”, zo geeft Mercedes’ designbaas Gorden Wagener aan Autovisie aan.

GT Concept

De GT Concept doet, mede door zijn naamgeving, denken aan de GT, maar de auto heeft op enkele designtrekjes na niets met de sportwagen te maken. Onderhuids is de GT Concept, die door AMG’s topman Tobias Moers als GT4 wordt aangeduid, een E63 S. De techneuten van AMG hebben het platform van de E-Klasse echter onder handen genomen, zodat sprake is van “een sterk gemodificeerde bodemsectie”, aldus Moers in gesprek met Autovisie. Maar de GT Concept is niet de opvolger van de CLS63 S, die eveneens op basis van de E-Klasse wordt gebouwd. “Er komt wederom een CLS, maar in minder varianten”, aldus Moers, die daarmee het einde van de CLS Shooting Brake aangeeft. De fabrikant positioneert de GT4 tegenover de Panamera. De Aston Martin Rapide S ziet Moers niet als tegenhanger, aangezien dat “een opgerekte sportcoupé zonder beenruimte achterin” is.

Meer dan 600 pk

De aandrijflijn zal een aangepaste variant van die uit de E63 S worden. Het betreft de 4.0 V8-motor met een vermogen van meer dan 600 pk. In een later stadium krijgt de ‘GT4’ een tweede aandrijflijn, die reeds in het studiemodel is te vinden. Aan de vier liter V8-motor zijn twee elektromotoren gekoppeld, die het gecombineerde vermogen op meer dan 800 pk brengen. Deze versie komt er alleen als vierwielaandrijver. Moers zegt tegen Autovisie dat de hybrideversie in een later stadium komt. Vermoedelijk al in 2019. De levering van de nog naamloze vierdeurs sportsedan is nog niet bekend.