Mercedes-AMG Project One moet iedere 50.000 km uit elkaar

Heb je voor 2.275.000 euro (exclusief belastingen) een Mercedes-AMG Project One besteld en wil je hem graag dagelijks gaan gebruiken, dan hebben we slechts nieuws voor je. Doe dat dagelijks gebruiken maar niet, want de Project One heeft nogal wat onderhoud nodig.

AMG-baas Tobias Moers heeft zich laten ontvallen dat de krachtbron van de Project One iedere 50.000 kilometer een grote beurt nodig heeft. En daar bedoelt hij mee dat de motor helemaal uit elkaar moet om gereviseerd te worden. Wat dat kost weten we uiteraard niet, maar we durven er vergif op in te nemen dat je voor het eindbedrag op de rekening best een paar andere auto’s kan kopen.

“Het maximale toerental van de V6 zal maar liefst 11.000 tpm bedragen”

Mercedes-AMG bouwt niet meer dan 275 stuks van de Project One. De machine leunt stevig op Formule 1-techniek en wordt aangedreven door een 1,6 liter V6 en vier elektromotoren, die samen meer dan 1000 pk leveren. Volgens Moers gaat de Project One dan ook een Nordschleife-tijd neerzetten waar geen enkele andere straatauto aan kan tippen.

Moers vertelde tegenover Autovisie dat het maximale toerental van de V6 – die in de basis dezelfde is als in een Formule 1-wagen – maar liefst 11.000 tpm (!) zal bedragen. Stationair draait hij 1100 tpm en niet 4500 tpm zoals een F1-motor dat doet. “We hebben wat veranderingen doorgevoerd om de betrouwbaarheid van de krachtbron te verbeteren. […] Dat is alles. Je hebt geen F1-team nodig om de auto te starten en ermee te rijden.”